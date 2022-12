Tanar din Nisiporesti retinut pentru violenta in familie

Joi, 29 decembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 42 de ani, din Nisiporesti, a fost agresata de concubinul sau, de 23 de ani, din aceeasi localitate, informeaza IPJ Neamt."Din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, la data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 14:00, cel in cauza, pe fondul consumului de alcool, ar fi exercitat asupra femeii de 42 de ani acte de ... citeste toata stirea