Tanar din Roman dat disparut, cautat de politisti

Miercuri, 8 februarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre un barbat de 67 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca fiul sau, Stefan Prisecaru, in varsta de 23 ani, din Roman, a parasit in mod voluntar domiciliul, la data de 6 februarie, si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,80 metri, greutate - 70 de kilograme, par brunet, cret, lungime medie, ten masliniu, ... citeste toata stirea