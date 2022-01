Tanar din Roman, prins la volan fara permis

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au depistat in trafic duminica, 30 ianuarie, un tanar de 21 de ani, din Roman, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 15D.Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule."De asemenea, politistii au stabilit ca, autoturismul i-ar fi fost incredintat pentru a-l conduce de o tanara, in varsta de 20 de ani, din ... citeste toata stirea