Tanar din Roman prins la volan sub influenta substantelor psihoactive

Politistii nemteni continua si in acest sfarsit de saptamana activitatile de prevenire si combatere a consumului de droguri.In acest context, in noaptea de 30 spre 31 decembrie, in jurul orei 00:30, politistii Biroului Rutier Roman au depistat in trafic, pe strada Alexandru cel Bun, in Roman, un autoturism al carui conducator auto se afla sub influenta substantelor psihoactive, informeaza IPJ NeamtTanarul de 20 de ani, din Roman, a fost testat pozitiv la THC-5 si a fost condus la o ... citeste toata stirea