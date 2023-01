Tanar din Roman, retinut de politisti dupa mai multe furturi din locuinte

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Roman au pus in executare joi, 12 ianuarie, un mandat de perchezitie domiciliara, in Roman, la domiciliul unei persoane banuite de comiterea infractiunii de furt calificat.Conform IPJ Neamt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 3 - 5 noiembrie 2022, un tanar de 28 de ani, din Roman, ar fi patruns, prin fortarea unui geam, in imobilul unei femei, de 53 de ani, din municipiul Roman, de unde ar fi sustras un televizor, mai ... citeste toata stirea