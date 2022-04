Tanar din Sabaoani dat disparut, cautat de politisti

Luni, 11 aprilie, in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati de catre un barbat de 61 de ani cu privire la faptul ca, la data de 7 aprilie 2022, fiul sau Antonel Perca, in varsta de 27 de ani, din Sabaoani, a parasit in mod voluntar domiciliul si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei de Politie Rurala Sabaoani continua activitatile de cautare in vederea ... citeste toata stirea