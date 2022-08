Cosmin Ionut Podaru, in varsta de 27 de ani, din comuna Tibucani, este cautat de politisti dupa ce, in ziua de 13 august, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Oamenii legii au fost alertati abia luni dimineata, de mama acestuia (50 de ani). Tanarul are 1,75 m, 100 de kilograme, ochii caprui si parul saten (inchis) lung pana la ... citeste toata stirea