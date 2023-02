Emanuel Baluta, un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Pipirig, a fost dat in urmarire dupa ce, pe 28 decembrie 2022 a disparut in Italia.Oamenii legii au fost alertati marti de mama acestuia (49 de ani). Femeia le-a spus ca ultima data baiatul s-a dus in gara din Catania, sa ia un tren pentru a ajunge la Milano, iar de atunci nu a mai putut lua legatura cu el. Tanarul are 1,80 m, ... citeste toata stirea