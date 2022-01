Tanar prins baut la volan, la Oniceni

Sambata, 8 ianuarie, in jurul orei 3:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au depistat in trafic un tanar de 19 de ani, din Bozieni, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din localitatea Oniceni.Conform IPJ Neamt, intrucat tanarul emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicand o concentratie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Astfel, acesta a fost condus la ... citeste toata stirea