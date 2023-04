Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati vineri, 21 aprilie, in jurul orei 21:00, cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat de o alta persoana. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca, la data de 21 aprilie, in jurul orei 20:30, in fata unui imobil din municipiul Roman, de pe strada Dr. Ghelerter, din cartierul Petru Rares, pe fondul unui conflict spontan, un tanar de 25 de ani, din Roman, folosindu-se de un cutit, ar fi ... citeste toata stirea