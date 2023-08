Miercuri, 16 august, in jurul orei 12:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce executau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Orizontului, in localitatea Sabaoani, au depistat in trafic un tanar in varsta de 28 de ani, din judetul Iasi, fara a avea asupra sa cartea de identitate si permisul de conducere, fapt pentru care a fost sanctionat contraventional conform HG 1391 din 2006, informeaza IPJ Neamt."In urma verificarilor ... citeste toata stirea