Tanara din comuna Icusesti data disparuta, cautata de politisti

Marti, 26 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre o femeie in varsta de 37 de ani, din Icusesti, cu privire la faptul ca fiica sa, Roxana Madalina Unguru, in varsta de 16 ani, a plecat in mod voluntar spre domiciliu, de la internatul Liceului Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad", in data de 22 martie, si nu a ajuns pana in prezent la domiciliu, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,60 metri, greutate - 70 de kilograme, par negru, lung, ochi ... citește toată știrea