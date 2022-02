Tanara din Roman data disparuta de familie, cautata de politisti

Marti, 15 februarie, in jurul orei 23.50, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre o femeie de 56 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, fiica sa, Ana-Maria Strulea, in varsta de 20 ani, a parasit in mod voluntar domiciliul si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,50 metri, greutate - 80 de kilograme, par brunet, lung. Semne particulare - o alunita proeminenta pe obrazul stang. La momentul ... citeste toata stirea