Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au depistat in trafic miercuri, 25 mai, in jurul orei 16.30, o tanara de 21 de ani, din Valea Ursului, care conducea un autoturism pe strada Padurii, in aceeasi localitate."In urma verificarilor efectuate, ... citeste toata stirea