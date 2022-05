Tanara fara permis la volan si sub influenta alcoolului, pe strada Anton Pann

Miercuri, 18 mai, in jurul orei 00.10, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au depistat in trafic o tanara de 21 de ani, din localitatea Piatra Soimului, in timp ce conducea un autoturism pe strada Anton Pann, in municipiul Roman."Intrucat emana halena alcoolica, aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tanara a fost condusa la ... citeste toata stirea