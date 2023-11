Un tanar din judetul Bacau a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a comis un accident rutier in comuna Gadinti, miercuri, 8 noiembrie. Reamintim ca, la data de 8 noiembrie, in jurul orei 04:00, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, in afara localitatii Gadinti. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar, in varsta de 24 de ani, din judetul Bacau, conducea un ... citeste toata stirea