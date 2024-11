Targ de Craciun in centrul orasului, in luna decembrie

Joi, 21 noiembrie, consilierii locali ai municipiului Roman au aprobat, in cadrul unei sedinte extraordinare, un proiect de hotarare privind organizarea unui targ de Craciun in municipiul Roman, in centrul orasului, in luna decembrie.Conform proiectului de hotarare aprobat in sedinta de joi, targul de Craciun se va desfasura in perioada 5 - 22 decembrie, in Piata "Roman Voda", in urma colaborarii dintre municipalitate si firma alaturi de care organizeaza in Roman evenimente similare in ... citește toată știrea