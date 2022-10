In ultimele saptamani, orasul Targu-Neamt s-a umplut de caini comunitari. Animalele nu bantuie doar pe la periferie si in timpul noptii, ci in buricul targului si in plina zi - spre nemultumirea si chiar disperarea localnicilor care-si simt copiii si bunicii amenintati.Pe adresa primariei orasului au inceput sa curga reclamatiilor, targnemtenii cerand, pe buna dreptate, rezolvarea situatiei.Depasita de situatie, municipalitatea arata cu degetul catre firma Salubritas, cu care a incheiat un ... citeste toata stirea