Tarife majorate cu pana la 300% in Strand

Strandul Tineretului din Piatra-Neamt va fi redeschis la jumatatea lunii viitoare, cel mai probabil in weekendul 18-19 iunie, insa iubitorii de balaceala si vor avea parte de o surpriza in ton cu inflatia din aceste timpuri.Tarifele de acces in strand si de de utilizare a bazinelor de inot vor fi majorate substantial, cresterile fiind cuprinse intre 50% si 300%!Noile tarife vor fi aprobate de consilierii locali in sedinta de maine.Pentru accesul cu masini in incinta Strandului Tineretului, ... citeste toata stirea