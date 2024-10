Teapa cu PVC de 200.000 de lei

Stefan Ionut Garbea, in varsta de 36 de ani, din municipiul Roman, administrator al unei societati comerciale de producere si furnizare a materialelor din PVC, a fost retinut miercuri pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.In acest dosar, in cadrul operatiunii nationale "Jupiter", oamenii legii au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara si doua de aducere.Conform anchetatorilor, in perioada iunie - august, romascanul si alt administrator al aceleiasi ... citește toată știrea