Teapa la pacanele de 40.000 de lei

Un tanar in varsta de 21 de ani a pacalit 86 de alte persoane cu aproximativ 40.000 de lei, in cardul unor jocuri online de noroc.Faptele s-au petrecut in perioada mai 2022 - martie 2023, in felul urmator. Individul avea creat un cont pe internet in baza caruia putea sa joace la pacanele dar si sa tranfere credite, contra-cost, altor jucatori. La un moment dat a ramas fara bani in cont, moment in care s-a gandit la o "inginerie". El a simulta tranferul de credite catre alti jucatori, a primit ... citește toată știrea