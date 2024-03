Teatrul din Piatra-Neamt cauta o actrita

Teatrul Tineretului din Piatra-Neamt cauta o actrita colaboratoare (maxim 26 de ani) pentru cel de-al doilea spectacol din cadrul proiectului european "Unlock the city!", finantat prin programul Europa Creativa. Spectacolul va avea ca tema comunitatea si va fi semnat de catre artistul Bogdan Zamfir, iar repetitiile vor avea loc in perioada 21 mai - 7 iulie 2024. Castingul se va desfasura in doua etape.In prima faza, actritele interesate vor treimite un CV si o inregistrare video de 3-5 minute ... citește toată știrea