Tehnica noua la ISU Neamt. La ce misiuni va fi folosita autospeciala

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt are in dotare o noua autospeciala, destinata echipei pirotehnice a salvatorilor militari. Masina a intrat in parcul auto al unitatii cu incepere de la data de 24 martie 2022, fiind achizitionata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta prin proiectul VIZIUNE 2020.Aceasta este destinata interventiilor in situatii de urgenta generate de: asanarea teritoriului de munitiile ramase neexplodate din conflictele armate; distrugerea cu ajutorul ... citeste toata stirea