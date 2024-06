Tepe cu sapatul de fantani

Politistii au retinut, in ziua de 18 iunie, un barbat in varsta de 38 de ani, din judetul Mures, care a inselat mai multi nemteni cerand avansuri pentru saparea unor fantani sau forarea de puturi si neexecutand lucrarile. La individ acasa a fost facuta o perchezitie in urma carora s-au ridicat mai multe documente, un calculator, medii de stocare si bani."Din cercetari, a reiesit ca, la data de 26 decembrie 2023, doua persoane (de 38 si complicele de 25 de ani) ar fi creat mai multe pagini de ... citește toată știrea