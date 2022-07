Tineri arestati pentru trafic de canabis si metadona

Doi tineri in varsta de 22 de ani, respectiv 33 de ani, din municipiul Piatra Neamt, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile sub acuzatiile de trafic de droguri de risc si introducerea in tara si detinerea fara drept de droguri de risc, in vederea consumului propriu.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca cei doi au fost prinsi in flagrant de procurorii si politistii DIICOT in timp ce ridicau un colet in care se afla canabis si metadona."Au fost ... citeste toata stirea