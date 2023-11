Joi, 23 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au pus in aplicare doua mandate de arestare preventiva, emise pe numele a doi tineri, cu varste de 18, respectiv 25 de ani, din Doljesti. Conform IPJ Neamt, in urma cercetarilor desfasurate de politisti a reiesit ca, in noaptea de 12 spre 13 noiembrie, persoane necunoscute ar fi patruns intr-o anexa neasigurata a locuintei persoanei vatamate, un barbat in varsta de 30 de ani, din Doljesti, iar dintr-un vehicul neasigurat ... citeste toata stirea