Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati duminica, 1 octombrie, in jurul orei 04:40, prin apel 112, de catre un barbat in varsta de 41 ani, din Cordun, cu privire la faptul ca a fost agresat de persoane necunoscute. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 04:30, pe cand persoana vatamata se afla in fata unui imobil din municipiul Roman, ar fi fost abordat de doua persoane necunoscute, care, sub