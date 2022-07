Tineri inecati in raul Moldova. Baiatul sarise in apa sa-si salveze sora

Sambata, 2 iulie, in jurul orei 15, pompierii au fost solicitati, prin apel la 112, sa intervina in localitatea Horia, pentru cautarea a doua persoane posibil inecate in raul Moldova. La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Roman, cu o autospeciala complexa pentru interventie, o barca si doua ambulante SMURD."O tanara a fost scoasa din apa de cetateni, pana la sosirea fortelor de interventie. S-au efectuat manevre de resuscitare de catre echipajele SMURD, iar ... citeste toata stirea