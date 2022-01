Tineri spargatori de locuinte, magazine si biserici, prinsi de politisti

Luni, 17 ianuarie, in jurul orei 6.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Savinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns intr-un lacas de cult, din localitatea Zanesti.Conform IPJ Neamt, in baza activitatilor investigative realizate in cauza, politistii au reusit identificarea si depistarea persoanelor banuite de comiterea faptei, un minor, in varsta de 15 ani, si un tanar, de 18 ani, ambii din localitatea Zanesti, care, in noaptea de 16 spre 17 ... citeste toata stirea