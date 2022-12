TIR rasturnat

Neadaptarea vitezei la carosabilul acoperit cu polei a dus la producerea unui accident rutier, duminica dimineata, pe DN 2, in comuna Secuieni.Evenimentul a avut loc pe la ora 4, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 32 de ani conducea un autotren, a pierdut controlul directiei intr-o curba si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Soferul, care nu consumase alcool, a iesit singur din cabina TIR-ului, fiind apoi preluat de ambulanta si dus la Spitalul ... citeste toata stirea