TIR rasturnat la Gheraiesti

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, ieri dimineata, la ora 6.40, pe E 85, in comuna Gheraiesti.In eveniment au fost implicate un autouturism in care se aflau doi barbati in varsta de 28 si 46 de ani si un TIR, care s-au ciocnit. Oamenii legii au stabilit ca vinovat este soferul masinii mici (suceveanul de 28 de ani) care a intrat in intersectia de pe DC 52 far a da prioritate TIR-ului. Soferul si pasagerul sau au iesit din masina, pana la sosirea ajutoarelor. In ... citeste toata stirea