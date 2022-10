Tot mai multi nemteni au probleme de sanatate mintala

Numarul pacientilor cu tulburari mentale si de comportament este in crestere, de la un an la altul, potrivit unei informari a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt remisa cu ocazia Zilei mondiale a sanatatii mintale.Astfel, daca in anul 2017 erau inregistrati putin peste 12.700 pacienti cu astfel de boli, in prima jumatate a anului 2022, in cabinetele medicilor de familie se aflau in evidenta peste 15.100 persoane cu tulburari mentale si de comportament.Practic, in ultimii 5 ani s-a ... citeste toata stirea