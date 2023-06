Numarul cazurilor noi de tuberculoza (TBC), depistate in primele patru luni ale acestui an, a crescut cu peste o treime fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise, la solicitarea noastra, de catre Directia de Sanatate Publica.Astfel, daca pentru perioada amintita, anul trecut au fost inregistrate 60 de cazuri de TBC, acum, conform raportarilor, au fost evidentiate 97 de cazuri noi. "In perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2023 au fost raportate 8 cazuri la copii 0-14 ani, ... citeste toata stirea