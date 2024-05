Tot mai multi traficanti de droguri au cazut in plasa procurorilor DIICOT

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamt au dispus, ieri, retinerea a patru inculpati. Ei sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, in forma continuata si detinere fara drept de droguri de risc, in vederea consumului propriu.Nu mica a fost mirarea procurorilor cand au constatat ca unul dintre traficantii de droguri se afla deja sub control judiciar, intr-o alta cauza. ... citește toată știrea