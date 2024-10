Tractorist beat trimis dupa gratii

Eduard Giurgi, in varsta de 32 de ani, din satul Barticesti (al comunei Botesti), a fost condamnat la un an si trei luni de inchisoare, cu executare, pentru ca a sofat beat si a refuzat sa-i fie recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Conform sentintei, in seara de 5 februarie, el mergea cu un tarctor pe strada Eternitatii din localitate, catre DN 2 (E 85), cand pe un sens, cand pe celalalt. Politistii l-au oprit, l-au pus sa sufle in etilotest si au constatat ca barbatul ... citește toată știrea