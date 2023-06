Binecuvantata cu peisaje pitoresti, traditii adanc inradacinate si ospitalitate calda, Moldova este una dintre regiunile cele mai cautate din tara in ceea ce priveste turismul. Acest segment castiga din ce in ce mai multa apreciere pe plan international, mai ales pentru bucataria sa traditionala, vinurile de casa de inalta calitate si cultura vibranta.O vizita in satele moldovenesti este o experienta in sine, o imersiune intr-un mod de viata simplu si autentic, departe de agitatia si zgomotul ... citeste toata stirea