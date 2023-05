Primaria Roman a anuntat ca, pentru manifestarile prilejuite de Zilele Municipiului Roman, desfasurate in Piata "Roman Voda", se va bloca temporar bulevardul Roman Musat, pe segmentul cuprins intre intersectia cu strada Veronica Micle pana la intersectia cu strada Dobrogeanu Gherea, in zilele de sambata, 20 mai, in intervalul orar 17:00 - 23:30 si duminica, 21 mai, in intervalul orar 14:00 - 23:30.Sambata, pe scena amenajata in Piata ... citeste toata stirea