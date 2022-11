Luni, Primaria Roman a anuntat ca, in vederea efectuarii repetitiei generale pentru parada de Ziua Nationala a Romaniei, traficul va fi restrictionat in cursul zilei de astazi, 28 noiembrie, in intervalul orar 14:00 - 15:00, pe bulevardul Roman Musat - de la intersectia cu ... citeste toata stirea