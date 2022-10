Trafic restrictionat pe puntea spre Cotu Vames, pentru lucrari de reabilitare

Primaria municipiului Roman a anuntat ca incepand de luni, 17 octombrie, circulatia pe puntea pietonala de peste raul Moldova, spre satul Cotu Vames, va fi restrictionata, urmand a incepe lucrari de reabilitare a puntii. Astfel, timp de o luna, traficul pe punte va fi oprit, in zilele lucratoare, in intervalul orar 8.00 - 17.00.Puntea pietonala a fost realizata in anii '80, avand ca destinatie asigurarea si facilitarea accesului salariatilor Fabricii de Esevi Roman cu domiciliul in satul Cotu ... citeste toata stirea