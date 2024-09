Traficant de cannabis arestat

Un barbat din satul Bodestii de Jos (al comunei Bodesti), a fost retinut de politisti in ziua de 10 septembrie, fiind prins in flagrant in localitate cand vindea droguri. In cauza este vorba despre Daniel Constantin Manole. El era urmarit de mai multa vreme de catre DIICOT, iar marti s-a organizat flagrantul sub supravegherea procurorilor. Ieri dupa-amiaza, individul a fost arestat ... citește toată știrea