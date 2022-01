Traficant de droguri condamnat

Un barbat din municipiul Piatra-Neamt, retinut de procurorii DIICOT in luna octobmbrie pentru trafic si detinere de droguri de risc, in forma continuata, a fost condamnat de tribunal, la sfarsitul Saptamanii trecute.In cauza este vorba despre Petru Ovidiu Apetrei. El era urmarit de mai multa vreme de oamenii legii si in cele din urma a fost prins in flagrant avand asupra lui mai multe grame de substante cu efect psihotrop.La Vremea respectiva, politistii au facut si o perchezitie acasa la ... citeste toata stirea