Traficant de droguri prins in flagrant

Alexandru Radu Adochiti, din municipiul Piatra-Neamt, a fost retinut de procurorii DIICOT, miercuri dupa-amiaza, pentru trafic de droguri de risc (in forma continuata) si detinere de substante stupefiante in vederea consumului propriu. Conform anchetatorilor, el se ocupa de mai mult timp cu vanzarea de droguri consumatorilor din oras sau din localitatile invecinate. Este vorba despre cannabis si "cristal", care erau comercializate cu 70-100 de lei doza. Oamenii legii au introdus un politist sub ... citește toată știrea