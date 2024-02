Traficant de ecstasy condamnat la inchisoare

Gicuta Adrian Vocurek (poreclit "Bolfos"), un tanar in varsta de 22 de ani, din satul Oglinzi (al comunei Raucesti), prins in flagrant de procurorii DIICOT in iunie 2021, cand a ridicat un colet in care erau 200 de pastile de ecstasy, a fost condamnat de Tribunal la trei ani, 11 luni si zece zile de inchisoare, cu executare. Individul, cu zece clase, fara antecedente penale si ocupatie, intrase in legatura cu ieseanul Constantin Cojocaru (39 de ani, din municipiul Pascani), care i-a propus sa ... citește toată știrea