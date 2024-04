Traficant jefuit dupa infiintarea unei imense culturi de canabis in Neamt

Magistratii Tribunalului Neamt s-au pronuntat in cazul unui traficant de la care procurorii DIICOT au confiscat cea mai mare cantitate de droguri din ultimii ani, el infiintand o cultura de canabis.Pentru trafic de droguri de risc, Vlad Maties a primit 4 ani de inchisoare, el avand antecedente in "domeniu". In acelasi dosar au fost condamnati si doi frati, care au sustras o cantitate din canabisul cultivat de consateanul lor, Bogdan si Denis Cizmaru primind cate 2 ani si jumatate de detentie, ... citește toată știrea