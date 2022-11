Traficanti de droguri arestati

Tribunalul a decis arestarea preventiva a celor patrru romascani retinuti la sfarsitul saptamanii trecute pentru trafic de droguri si detinere de substante psihoactive in vederea consumului propriu.Cei care vor sta dupa gratii cel putin in urmatoarele 30 de zile sunt Ionut Iulian Ciubotariu, Adrian Narcis Turcu, Ioan Bogdan Focsa (zis "Vampiru") si Robert Dumitru Rugina, cu varste intre 30 si 43 de ani. In cazul lui Constantin Leonard Torocica, pentru care s-a cerut arestarea in lipsa, ... citeste toata stirea