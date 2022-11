Traficanti de droguri arestati la Neamt

Patru persoane cu varste intre 30 si 43 de ani au fost arestate preventiv, vineri, de judecatorii Tribunalului Neamt, sub acuzatiile de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuarea fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in forma continuata.O a cincea persoana a fost arestata preventiv in lipsa, pentru savarsirea acelorasi infractiuni.Joi, procurorii DIICOT Neamt au efectuat 7 perchezitii domiciliare la mai multe persoane ... citeste toata stirea