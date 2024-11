Traficanti de droguri, dusi la inchisoare

In ziua de 28 noiembrie, politistii au pus in executare mai multe mandate cu pedeapsa inchisorii emise pe numele unor localnici condamnati pentru trafic si detinere de droguri. Respectivii au fost depusi la Penitenciarul Bacau, in vederea executarii pedepselor. Ei sunt: Alexandru Marius Pocovnicu (in varsta de 35 de ani, din comuna Dobreni) - un an si zece luni; Stefan ... citește toată știrea