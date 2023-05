Luni, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu coordonarea DIICOT, au pus in aplicare 19 mandate de perchezitie domiciliara in judetul nostru, in Iasi si in Galati, intr-un dosar vizand activitatea unui grup infractional organizat specializat in inselaciune, falsificare de monede si punerea in circulatie de valori falsificate.Gruparea a fost formata la inceputul anului si, pana in mai, a pus in circulatie aproximativ 900 de bancnote falsificate (de 50 si 100 de euro), ... citeste toata stirea