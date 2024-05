Traficantii de cannabis au fost arestati

Cristian Laurentiu Topliceanu, Alin Holbura, Ioan Romica Anghel si Constantin Alexandru Balan, retinuti vineri de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata si detinere fara drept de droguri de risc, in vederea consumului propriu, au fost arestati de catre Tribunal.Asa cum am relatat in editia precedenta, in perioada 2023 - mai anul acesta, in mod repetat, ei au detinut, intermediat si vandut direct diferite cantitati de cannabis catre consumatori, ... citește toată știrea