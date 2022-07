Cei doi tineri pietreni in varsta de 22 si 33 de ani, arestati de Tribunal la sfarsitul saptamanii trecute, au fost prinsi in flagrant de politistii de la Combaterea Criminalitatii Organizate in ziua de 6 iulie, dupa ce au ridicat mai multe colete aduse din strainatate, in care erau aproximativ un kilogram de canabis si 75 de mililitri de metadona.Asa cum am relatat in editia de weekend, este ... citeste toata stirea